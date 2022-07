Com um testemunho poderoso nas redes sociais, a antiga internacional norte-americana Hope Solo abordou a luta que tenta travar contra o vício do álcool, tendo até já iniciado tratamento, depois de em abril deste ano ter sido travada pela polícia quando conduzia embriagada, com os dois filhos no carro.

«Tem sido um caminho longo, mas aos poucos estou a voltar. Tenho orgulho em mim como mãe e no que eu e o meu marido fizemos dia a dia durante dois anos, atravessando uma pandemia com gémeos de 2 anos», começou por escrever.

«Mesmo orgulhosa de nós, foi incrivelmente difícil e cometi um erro enorme. Subestimei a parte destrutiva que o álcool tomou na minha vida. O outro lado de cometer um erro tão grande é que as lições difíceis aprendem-se depressa. Aprender essas lições tem sido difícil e, em certas alturas, muito doloroso», completou.

Apesar do longo percurso trilhado até aqui, Hope Solo assumiu que ainda tem muito esforço pela frente.

«Continuo a ser uma estudante na grande escola chamada vida e quero continuar a aprender e a crescer com estas experiências. Vou continuar a ganhar empatia, conhecimento e a partilhar histórias. Considero isto um presente para passar a outros porque a dor partilhada é uma dor que diminui», concluiu.

Recorde-se que, em 2014, a antiga guarda-redes também foi detida, desta feita por acusações de violência doméstica a dois familiares. Hope Solo defendeu a sua inocência e as acusações foram retiradas em 2018.