A antiga internacional norte-americana, Hope Solo, já assumiu a luta contra o vício do álcool, depois de em março deste ano ter sido travada pela polícia quando conduzia embriagada, com os dois filhos no carro.

Agora, o canal norte-americano Queen City News divulgou o vídeo do momento em que a antiga guarda-redes é detida após ser encontrada a dormir com o automóvel ligado durante mais de uma hora.

As imagens captadas pelas bodycam's dos agentes de autoridade, no dia 31 de março, é possível ver Solo embriagada e a ser detida após recusar realizar um teste de alcoolemia. Depois de 30 dias de reabilitação, a ex-atleta de 41 anos acabou por ser condenada a 24 meses de prisão com pena suspensa, por condução perigosa sob efeito de álcool, abuso infantil e resistência à polícia.

Recorde-se que, em 2014, a bicampeã olímpica (2008 e 2012) e campeã do mundo (2015) e ainda eleita pela FIFA melhor guarda-redes em 2011 e 2015, também foi detida, por acusações de violência doméstica a dois familiares. Solo declarou-se inocente e as acusações foram retiradas em 2018.

Em julho, Hope Solo revelou estar em reabilitação, acrescentando estar a ser «um caminho longo, mas aos poucos irá a voltar».

Veja o vídeo do momento: