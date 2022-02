O antigo jogador brasileiro Pelé recebeu alta médica esta segunda-feira, depois de recuperar de uma infeção urinária.

Fontes do Hospital Albert Einstein, em São Paulo revelaram que a lenda do futebol mundial vai prosseguir o tratamento a um tumor no cólon detetado em setembro de 2021.

Pelé tinha recebido alta no sábado e saiu de um internamento iniciado em 13 de fevereiro para dar sequência ao tratamento do tumor. A estada na unidade hospitalar foi prolongada, tal como é explicado em comunicado, devido a uma infeção urinária, de que está «curado», encontrando-se agora «em condições clínicas estáveis».

Note-se que Pelé, de 81 anos, já tinha estado internado entre 8 e 23 de dezembro do ano passado para realizar tratamentos a este cancro. A fragilizada saúde do tricampeão mundial já motivou várias hospitalizações nos últimos anos.