Hugo Almeida, antigo internacional português, é o novo treinador do Hatayspor, anunciou o clube da segunda divisão turca.

«Hugo Miguel Pereira de Almeida foi nomeado treinador principal da nossa equipa. Damos-lhe as boas-vindas e desejamos-lhe sucesso na sua nova função. Saúde», pode ler-se no comunicado oficial.

Em 2025/26, o Hatayspor, que desceu de divisão na época transata, já soma duas derrotas no campeonato e encontra-se atualmente em último lugar. Nesta equipa militam os portugueses Rui Pedro e Joelson Fernandes.

Na temporada passada, o português foi adjunto do Bodrumspor, também da segunda divisão turca.

