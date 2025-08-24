OFICIAL: Hugo Almeida assume comando do último classificado da segunda liga turca
Treinador português assume comando do Hatayspor
Hugo Almeida, antigo internacional português, é o novo treinador do Hatayspor, anunciou o clube da segunda divisão turca.
«Hugo Miguel Pereira de Almeida foi nomeado treinador principal da nossa equipa. Damos-lhe as boas-vindas e desejamos-lhe sucesso na sua nova função. Saúde», pode ler-se no comunicado oficial.
Em 2025/26, o Hatayspor, que desceu de divisão na época transata, já soma duas derrotas no campeonato e encontra-se atualmente em último lugar. Nesta equipa militam os portugueses Rui Pedro e Joelson Fernandes.
Na temporada passada, o português foi adjunto do Bodrumspor, também da segunda divisão turca.
Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir.— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 24, 2025
Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Bem-vindo!#AtakaşHatayspor #hepberaber pic.twitter.com/xdKCo0vzLq