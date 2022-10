O Valência renovou contrato com o futebolista espanhol Hugo Guillamón até 2026. A confirmação e oficialização do acordo deu-se esta segunda-feira.

Guillamón, médio de 22 anos, prolonga assim o vínculo com o clube espanhol por mais três temporadas.

O jovem jogador formado no Valência, clube ao qual chegou com cinco anos, tem no currículo os títulos de campeão europeu de seleções em sub-19 e em sub-17 e, pelo clube, uma Taça do Rei.

Na última semana, Guillamón fez a sua terceira internacionalização pela seleção A de Espanha, a primeira sem ser num jogo particular, com a utilização ante Portugal, para a Liga das Nações.

No Valência, Guillamón tem como colegas de equipa os portugueses Thierry Correia e André Almeida.