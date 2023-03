O antigo jogador do FC Porto, Hugo Ibarra, foi demitido do comando técnico do Boca Juniors.

A informação foi adiantada por Mauricio Serna, membro do Conselho de Futebol do emblema de Buenos Aires, após uma reunião com o treinador.

«Tomámos a decisão de que esta equipa técnica não vai continuar. Ficam até amanhã [quarta-feira], quando se despedirem dos jogadores. São nossos amigos, gostamos muito deles, mas estamos aqui para tomar decisões. Não confundimos amizade com trabalho. Tomámos esta decisão há alguns dias, mas achámos que o melhor era o nosso vice-presidente [Juan Román Riquelme] voltar da Europa para comunicarmos a nossa decisão», explicou Serna.

Segundo o Clarín, o clube pretende um treinador com experiência e o favorito a suceder a Ibarra é Gerardo Tata Martino.

O antigo futebolista do FC Porto era treinador do Boca desde julho do ano passado. Somou 20 vitórias, sete empates e nove derrotas em 36 jogos, tendo conquistado um campeonato e a Supertaça da Argentina.

Os três maus resultados nos últimos três jogos do campeonato – um empate e duas derrotas – ditaram este desfecho.