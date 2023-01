O guarda-redes Hugo Lloris retirou-se da seleção francesa, aos 36 anos.

Lloris tornou-se, durante o Mundial 2022, o recordista de internacionalizações por França, com 145 jogos, além de ser o guardião com mais jogos em Campeonatos do Mundo, com 20 presenças, mais uma do que o alemão Manuel Neuer.

Ao serviço da seleção gaulesa, o guarda-redes do Tottenham sagrou-se campeão do mundo em 2018 e conquistou a Liga das Nações em 2021. Chegou ainda à final do Euro 2016, perdida para Portugal, e ao derradeiro jogo do Mundial do Qatar, vencido pela Argentina.