O irmão de Diego Maradona morreu esta terça-feira, aos 52 anos.

Hugo Maradona sofreu uma paragem cardíaca esta manhã na sua residência em Nápoles, confirmou a imprensa italiana junto das autoridades médicas.

Há cerca de um mês, esteve presente no aniversário do primeiro ano da morte de ‘El Pibe’, no Estádio Diego Maradona.

À semelhança do irmão, Hugo também foi jogador de futebol. Iniciou a carreira no Argentinos Juniors e jogou no Ascoli, Rayo Vallecano, Rapid Viena, tendo passado ainda por clubes da Colômbia, Uruguai, Japão, Canadá e Paraguai.