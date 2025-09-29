Hugo Martins é o novo treinador do AEL Limassol, anunciou esta segunda-feira o clube cipriota. O técnico português assinou um contrato de uma temporada, com a possibilidade de renovar por mais um ano.

«A direção da AEL, em vez de escolher o caminho fácil trazendo um treinador sem custos financeiros, procedeu conscientemente com a escolha mais desafiadora e significativa, investindo na aquisição do Sr. Martins», pode ler-se na nota oficial.

O treinador de 47 anos deixou imediatamente o comando do Ethnikos Achnas, também do Chipre, e juntou-se à equipa do português Sérgio Conceição, filho do treinador Sérgio Conceição.

O AEL Limassol encontra-se atualmente em 12.º lugar, com uma vitória, um empate e três derrotas.