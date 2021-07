O carrinho telecomandado que vai levar a bola ao centro do relvado antes da final do Euro 2020, no domingo, vai estar pintado com as cores do arco-íris.

Trata-se de mais um momento simbólico em alusão à comunidade LGBT no Europeu de futebol, marcado por várias manifestações de solidariedade nesse sentido, sobretudo depois de a UEFA ter rejeitado a iluminação da Arena de Munique com as mesmas cores, para o Alemanha-Hungria da fase de grupos da competição.

Essa medida motivou então a reação contrária de clubes e jogadores, um pouco por toda a Europa.

Mais tarde, a UEFA deu garantias de que respeitava a bandeira do arco-íris e a comunidade LGBT, dizendo que o arco íris «não é um símbolo político, mas sim um sinal do firme compromisso com uma sociedade mais diversa e inclusiva».

Em torno de tudo isto está a aprovação recente de uma lei que proíbe a divulgação de conteúdos sobre orientação sexual a menores de 18 anos, na Hungria. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, chegou mesmo a cancelar uma visita a Munique.

A final do Euro 2020, entre Inglaterra e Itália, joga-se a partir das 20 horas de domingo, em Wembley.