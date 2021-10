As federações de futebol da Hungria e da Albânia vão ser alvo de um processo disciplinar por parte da FIFA, na sequência dos desacatos provocados por adeptos em jogos de qualificação para o Mundial 2022 de futebol.

Em causa, no caso dos magiares, estão os confrontos entre adeptos e polícia registados no Inglaterra-Hungria em Wembley, na terça-feira, dia em que também houve problemas no Albânia-Polónia, aquando dos festejos do golo da seleção comandada pelo português Paulo Sousa.

«Após uma análise dos relatórios dos jogos, a FIFA abriu um processo disciplinar em relação aos desafios das eliminatórias do campeonato do Mundo da FIFA Inglaterra-Hungria e Albânia-Polónia», anunciou o órgão que regula o futebol mundial.

Em Londres, apoiantes da Hungria envolveram-se em desacatos com a polícia quando esta entrou na bancada para deter um espetador suspeito de abuso racial. No incidente no desafio que terminou em empate 1-1 no estádio de Wembley foram identificados também cidadãos polacos, uma vez que bandeiras do país estavam no setor da Hungria e algumas das pessoas nessa bancada envergavam camisolas de vários clubes do país. Seis pessoas foram detidas.

Já em Tirana, o jogo foi interrompido depois de Karol Swiderski ter marcado o único golo do encontro, aos 77 minutos. Nos festejos dos jogadores polacos, adeptos albaneses atiraram diversos objetos para o relvado.

«A FIFA condena veementemente os incidentes em ambas as partidas e gostaria de afirmar que a sua posição continua firme e resoluta em rejeitar qualquer forma de violência, bem como qualquer forma de discriminação ou abuso», vincou o organismo.