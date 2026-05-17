A Hungria tem um novo campeão nacional. Num campeonato decidido até à última jornada, o Gyori Eto revalidou, este sábado, o título 13 anos depois – colocando fim a uma sequência de sete campeonatos seguidos do Ferencváros.

A vitória pela margem mínima na visita ao Kisvárda (1-0) valeu a quarta Liga húngara do clube - a última tinha sido conquistada na época 2012/13. No outro jogo que poderia sagrar o campeão, o Ferencváros venceu o Zalaegerszeg (3-0) do português Nuno Campos.

Com estes resultados, o Gyori Eto termina em primeiro com 69 pontos – a um do segundo, Ferencváros. Já o Zalaegerszeg, do técnico português, terminou em quinto com 48 pontos – a cinco dos lugares europeus.

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