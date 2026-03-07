Hungria: Zalaegerszeg de Nuno Campos vence líder e espreita lugares europeus
Ferencváros, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, só joga no domingo
O treinador português Nuno Campos continua em grande na Liga húngara. Este sábado, o seu Zalaegerszeg derrotou o líder Gyor, por 2-1, e subiu ao quarto lugar da tabela classificativa, em igualdade pontual com o Kisvárda.
João Victor, ao minuto 3, adiantou o Zalaegerszeg, tendo Gavric reposto a igualdade em cima do intervalo. O triunfo ficou selado a sete minutos dos 90, quando Maxsuell Alegria fez o 2-1 final.
Já com a manutenção, o objetivo definido para esta temporada, garantida, a equipa orientada por Nuno Campos atingiu aos 38 pontos e fica, à condição, a apenas dois de distância dos lugares europeus, destinados apenas aos primeiros três classificados.
O Zalaegerszeg, que apenas perdeu um dos últimos 15 jogos que disputou, está ainda qualificado para as meias-finais da Taça da Hungria, onde vai defrontar o Honved, da II Liga local.
Noutro contexto, o Ferencváros, adversário do Sp. Braga nos oitavos de final da Liga Europa, visita, no domingo, o Nyíregyháza Spartacus, no jogo que fecha a 25.ª jornada do campeonato.