O lado social é, porventura, um dos apaixonantes do futebol. Quando esta se une a causas sociais, eleva-se.



No último domingo, numa partida do campeonato húngaro, os jogadores do Ferencváros e do MTK Budapeste entraram em campo acompanhados por cães que estão disponíveis para adoção.



A maioria dos jogadores, incluindo o português Tiago Ferreira, carregou os animais nos braços.



Ora veja: