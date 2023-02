O presidente do Benfica, Rui Costa, admitiu em entrevista à BTV que os encarnados tinham «um par de alvos bem definido» para colmatar uma eventual saída de Enzo Fernández, mas o clube optou por não ir ao mercado, já que daria uma demonstração de «desespero» ao mercado.

Um dos nomes que tem sido associado ao meio-campo das águias é Santiago Hezze, médio do Huracán. O jogador de 21 anos comentou a possibilidade de rumar à Luz, mas garantiu que o foco está na Argentina.

«Estou com a cabeça aqui. Estou muito tranquilo, acho que são boatos. Tenho a minha família que me apoia e me dá tranquilidade neste momento. Estou aqui, hoje quis demonstrar isso. O meu objetivo é poder continuar a contribuir com o grupo no Huracán e, enquanto eu estiver aqui, vou dar 100 por cento», disse aos microfones da TyC Sports, depois de ter apontado um golo no triunfo (4-1) desta quinta-feira sobre o Yupanqui.

Já o presidente do Huracán, revelou que nenhum dirigente do Benfica abordou o clube argentino, mas mostrou-se recetivo a ofertas.

«Ninguém do Benfica comunicou comigo, nem com o representante [do jogador]. Cá estamos, para ouvir. Espero que ele fique e, se a oferta for muito boa, vamos analisar com ele porque temos uma excelente relação com o Santi», afirmou, sublinhando que, caso negociassem com os encarnados, tentariam ficar com uma percentagem do passe.

«Gostaríamos muito de o fazer com o Santi, é um jogador que tem muito potencial e às vezes a necessidade dos clubes faz com que tenhamos de vender 100 por cento de um jogador. Mas queremos fazer outro tipo de operação com ele. Uma operação que nos deixe uma percentagem e essas quantias... Imaginem para o Huracán [receber] esses montantes que o Enzo Fernández vai deixar no River. O clube ficaria acomodado por muitos anos», vincou.

«Acreditamos que o Santi tem muito potencial, tem 21 anos, está em alta, é um jogador com uma cabeça impecável. Acho que tem todo o perfil para jogar nas melhores ligas do mundo», rematou.

Hezze, de 21 anos, já é uma das principais figuras do Huracán. Em 2022, fez 37 jogos, apontou dois golos e duas assistências.