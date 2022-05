Zlatan Ibrahimovic foi operado com sucesso a uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, informou o Milan em comunicado.

Na mesma nota, o Milan informa que o tempo de paragem previsto é de sete a oito meses.

Desconhece-se se Ibrahimovic, aos 40 anos, irá colocar um ponto final ou se tentará ainda regressar aos relvados após debelar a lesão.