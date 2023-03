Foi celebrado um pouco por todo o mundo um (alegado) recorde batido por Zlatan Ibrahimovic na sexta-feira.

Segundo rezavam as crónicas, o sueco tinha-se tornado no mais velho jogador de sempre a jogar a qualificação para um Europeu, aos 41 anos, cinco meses e 21 dias.

Só que isso nunca aconteceu. O mundo é que esteve desatento ao que se passava… no Algarve.

Isso mesmo. É que à mesma hora do Suécia-Bélgica, Gilbratar recebia no sul de Portugal a Grécia. E no onze titular figurava Lee Casciaro.

O avançado dos Lincoln Red Imps, quatro dias (!!) mais velho do que Ibrahimovic, é que foi sempre o dono do recorde erradamente atribuído a Zlatan.

Também foi azar. É que no mesmo dia, dois jogadores podiam ter batido um recorde que tinha quase 40 anos e que pertencia ao antigo guarda-redes italiano Dino Zoff.