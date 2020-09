O futebolista luso-guineense Idrisa Sambú é reforço do Gaz Metan para as próximas duas épocas. O clube da Roménia confirmou, esta terça-feira, a contratação do antigo jogador de FC Porto e Sporting.

Sambú esteve ligado ao Spartak Moscovo desde meados da época 2016/2017, na qual deixou o FC Porto rumo aos russos, onde apenas jogou na equipa B. Pelo meio, foi cedido pelos moscovitas ao Mouscron, da Bélgica, em 2018/2019.

O jogador de 22 anos começou por jogar na formação do Sporting entre 2010 e 2013. Foi campeão de iniciados na última época. Rumou depois aos dragões, onde esteve cerca de quatro anos, conquistando um nacional de juniores e a II Liga, ambos os títulos em 2016.