A substituição adicional de um jogador em caso de concussão durante um jogo vai começar a ser testada a partir de janeiro de 2021, revelou o International Board (IFAB) esta quarta-feira.

«O objetivo é evitar que o jogador em causa sofra um segundo choque na cabeça na mesma partida, o que pode ter graves consequências. A saída do jogador deixa tempo para avaliar adequadamente a sua saúde. Uma concussão pode ser inicialmente subestimada, mas pode ter efeitos tardios», referiu o diretor técnico do IFAB, David Elleray, através de teleconferência.

Elleray, antigo árbitro inglês, explicou que após meses de análise o sistema de substituição permanente foi preferido à substituição temporária, uma vez que, considerou, essa substituição colocaria pressão sobre o jogador para poder retomar a partida. «A ideia é estabelecer uma regra aplicável a todos os níveis do futebol, desde o amador ao profissional.»

Este protocolo devia ter sido testado pela primeira vez durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, que entretanto foram adiados para o próximo ano.

Cabe, por isso, às confederações e federações de cada país manifestarem interesse junto da FIFA para que testes a regra.

Nos últimos meses, o tema das concussões no futebol tem sido muito discutido, numa altura em que têm sido tornados públicos casos de antigos jogadores diagnosticados com doenças do foro neurológico.

Recentemente, em entrevista a um podcast, Jan Vertonghen, defesa do Benfica, revelou ter sofrido durante nove meses os efeitos de uma concussão em 2019 numa partida do Tottenham frente ao Ajax.