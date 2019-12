O International Football Association Board (IFAB), organismo que regula as leis do jogo no futebol, tenciona rever as diretivas quanto à atuação do vídeoárbitro (VAR), na sequência da polémica que se viveu na última jornada da Premier League, com golos anulados por foras de jogo milimétricos, considerando que as indicações vigentes não estão a ser bem interpretadas.

Lukas Brud, secretário-geral do IFAB, em declarações ao jornal «L'Equipe», revelou que as novas indicações vão ser anunciadas depois da Assembleia Geral anual do organismo, marcada para o final de fevereiro, mas adiantou desde já que, no que diz respeito aos fora de jogo, o VAR só deve atuar em «situações claras e óbvias».

«Se uma situação não é clara ao primeiro olhar, então não deve ser considerada. Olhar para uma câmara de um ângulo é uma coisa, olhar para quinze câmaras, procurando encontrar algo pode estar ou não ali, essa não era a ideia original», refere o responsável pelo IFAB.

Em causa, entre outros lances, está o golo de Pedro Neto do Wolverhampton ao Manchester City, anulado por um milimétrico fora de jogo a Jonny (confira as imagens em baixo).