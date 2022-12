O português Cristiano Ronaldo é o líder do ranking de melhores marcadores a nível internacional, com 270 golos, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), que publicou esta classificação, pela primeira vez, esta segunda-feira.

O avançado luso soma 118 golos pela seleção nacional, além de 152 ao serviço dos clubes nas diferentes competições, como, por exemplo, provas europeias ou Mundiais de Clubes. O pódio é completo por Lionel Messi (235) e Robert Lewandowski (178).

Eusébio é o último nome presente nesta lista, no 27.º lugar, com 100 golos, 59 ao nível de clubes e 41 pela seleção.

Note-se ainda que este registo da IFFHS contabiliza alguns golos de jogos não registados pela FIFA.