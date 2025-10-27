OFICIAL: Igor Tudor deixa comando técnico da Juventus
Próximo adversário do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões confirma saída do treinador
Igor Tudor já não é treinador da Juventus, confirmou o clube italiano, próximo adversário do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões, em comunicado.
«A Juventus anuncia que dispensou, esta segunda-feira, Igor Tudor das suas funções como treinador da equipa principal masculina, juntamente com a sua comissão técnica composta por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci», começa por referir a Juventus, em comunicado.
«O clube também anuncia que confiou temporariamente a equipa principal masculina a Massimo Brambilla, que ficará no banco na partida entre Juventus e Udinese na noite de quarta-feira», informa ainda o clube de Turim.
O treinador croata até começou bem o campeonato, com três vitórias consecutivas, a última delas diante do Inter Milão (4-3), mas depois nunca mais venceu, acumulando cinco empates consecutivos, antes de uma série de três derrotas, a última registada no passado domingo, diante da Lazio (0-1), resultados que tornaram este desfecho incontornável.
Na Série A, depois de ter acumulado 9 pontos nas primeiras três jornadas, Tudor somou apenas mais três nas cinco que se seguiram, com a Juventus a cair para o oitavo lugar, já a seis pontos do líder Nápoles.
Na Liga dos Campeões, o registo da vechia signora sob o comando de Tudor não é melhor, ainda sem qualquer vitórias nos três primeiros jogos: empate em casa com o Borussia Dortmund (4-4), empate fora diante do Villarreal (2-2) e derrota, também fora, frente ao Real Madrid (0-1). Apenas dois pontos que relegam a equipa de Turim para um embaraçoso 25.º lugar da classificação.
O próximo jogo da Juventus na Champions será frente ao Sporting, na próxima semana (4 de novembro), em Turim, com os leões a chegarem à quarta jornada no 12.º lugar, com 6 pontos.