O Académico de Viseu tem motivos para festejar neste sábado, tanto a nível coletivo, como individual. Os viseenses carimbaram a subida à primeira divisão portuguesa, 37 anos depois e, além disso, o avançado André Clovis foi considerado o melhor da II Liga.

Foi o escolhido pelos capitães e treinadores das equipas da competição, com 40 por cento dos votos. Atrás ficaram Juan Muñoz (U. Leiria) e Heinz Mörschel (Vizela), que completam o pódio e receberam, respetivamente, 17 por cento e 9,5 por cento dos votos.

O atacante de 28 anos, natural do Brasil, repete a eleição conseguida em 2022/23, na primeira temporada ao serviço do clube. Nesta época, Clovis foi o máximo goleador do campeonato com 26 golos em 34 jogos.

Clovis foi o único totalista do Académico de Viseu. Tem contrato com o clube até 2028, já na quarta temporada ao serviço do clube beirão. Está em Portugal desde 2017.