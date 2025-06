O antigo guarda-redes do FC Porto e do Real Madrid, Iker Casillas, fez uma publicação através da rede social Instagram que criou grande suspense pelo mundo do futebol: o histórico guarda-redes parecia estar prestes a partilhar algo de que «nunca pensou falar», mas acabou por apagar essa mesma publicação, um pouco mais tarde.

«Sinceramente, nunca pensei em falar disto. Em 30 anos como jogador de futebol, contei a muito pouca gente, mas acredito que seja algo bonito de partilhar. Faz parte da minha carreira e acredito que seja o momento certo. Assim se entenderá o desportista que acabei por ser. Sei que alguns me dirão para não contar, mas é uma decisão que só me afeta a mim», podia ler-se, na mensagem escrita por Casillas.

A publicação esteve no «ar» apenas durante dez minutos. Porém, foi tempo suficiente para agitar o mundo do desporto, com várias reações.

Alexis María Martín-Tamayo, famoso analista de dados de futebol conhecido como MisterChip, comentou a publicação. «Estou a alucinar com isto do Iker. Se ele quiser dizer o que eu penso, pode ser uma bomba. Acho que o aconselharam a apagar», escreveu, no X.

O jornalista espanhol Julio Maldonado) também reagiu a estas declarações. «Não imaginei que o Iker daria esse passo nesta fase da vida. Que bomba», afirmou.

Certo é que, para já, Casillas não só apagou a publicação, como não fez qualquer revelação adicional.