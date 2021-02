O futebolista português Nani revelou, esta sexta-feira, que tem em curso dois projetos em Cabo Verde para a requalificação de duas escolas na ilha de São Vicente, em benefício de quase 800 alunos.

O capitão dos norte-americanos do Orlando City, de ascendência cabo-verdiana, espera que as crianças ajudadas tenham, assim, melhores condições para a sua formação.

«É conhecido o carinho que tenho por Cabo Verde. Para que o país se possa desenvolver, a educação é algo fundamental, e por isso decidi apoiar várias escolas, para que todas estas crianças tenham melhores condições para se formarem», referiu Nani, numa declaração à Lusa.

A iniciativa, explicou à Lusa fonte que assessoria o jogador, segue-se a outros projetos solidários que o futebolista realizou em Cabo Verde nos últimos anos, envolvendo desta vez a requalificação da escola da Espia, no Mindelo, que conta com 400 alunos. As obras arrancaram no final de outubro e implicam a substituição do telhado, a construção de mais um andar, espaços para reuniões e salas de música.

Seguem-se as obras na escola Fonte Inês, onde estudam 338 alunos, que vai receber uma intervenção do género, igualmente financiada pelo internacional português, que prevê ainda obras noutros estabelecimentos de ensino em Cabo Verde, que aguardam planeamento.