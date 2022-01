O Governo dos Camarões informou esta terça-feira que há pelo menos oito mortos e 38 feridos resultantes da debandada de adeptos na entrada do estádio Olembe, em Yaoundé, que ocorreu na segunda-feira, antes do início do jogo da Taça das Nações Africanas (CAN), entre Camarões e Ilhas Comores.

No mais recente balanço oficial, conhecido através da emissora estatal camaronesa, a CRTV, o ministro da comunicação, René Emmanuel Sadi, afirmou que sete dos feridos encontram-se em estado grave.

O balanço anterior da tragédia, na segunda-feira, apontava para seis mortos, mas com a indesejada expectativa de que os números agravassem.

A situação só foi tornada pública e conhecida após o encontro que os Camarões, treinados pelo português António Conceição, venceram por 2-1, para seguirem rumo aos quartos de final da CAN.