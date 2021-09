A imprensa espanhola é unânime nos elogios à exibição do FC Porto, depois do empate sem golos frente ao Atlético Madrid, no Wanda Metropolitano. Os jornais falam de uma equipa madura, intensa e que joga de dentes cerrados, à imagem do que a Europa já descobriu na última época.

Por isso, e bem feitas as contas, a imprensa diz que o empate não foi um mau resultado para o Atético e que a formação de Simeone vai ter muitas dificuldades para seguir em frente neste grupo tremendo. Pelo caminho diz-se que a sorte foi amiga, caso contrário o resultado teria sido outro.

Veja o que de mais relevante os jornais escreveram.

Marca:

«Ficou claro que o Porto é uma equipa muito mais feita do que o Atlético, pelo menos nesta fase da época. Desenvolve organização, exibe critério com a bola e imprime uma intensidade que vem do banco e que neste ponto do filme é muito mais continental do que ibérico, a ponto de ele morder quando tem que morder. No final da primeira parte, se alguém merecia mais, sem abusar, esse alguém era o Porto.»

Marca:

«O Porto tinha claro sobre como enfrentar a partida e o que estava em jogo, apesar de ser a primeira jornada da fase de grupos. Só na primeira parte três jogadores viram o amarelo, que podiam ser vermelhos. Luis Díaz, Zaidu e Uribe deixaram claro para o Atlético que o jogo não era uma brincadeira. Em Portugal carregaram as baterias para igualar a intensidade com que o futebol é jogado no resto da Europa. Em Espanha, levamos isto com mais calma. É melhor acordarmos ou eles passarão por nós como aviões, se ainda não o fizeram.»

As:

«O FC Porto roubou a bola a um Atlético com João Félix, Lemar e Kondogbia. A equipa de Conceição tinha entrado em campo como um bloco granítico. Dava para ver no rosto de Pepe quando descia as escadas para o relvado, antes de entrar em campo, concentrado, contraído. Carregaram esse espírito para o relvado, preenchendo cada espaço. Tinham vindo para jogar e a bola não queimava. Ganhavam todos os duelos, disputas, saltos, transições. Como se esta não fosse a primeira jornada, mas um embate de vida ou morte. Este grupo, tão difícil!»

As:

«Não se pode ter mais sorte do que Atlético no golo anulado. A equipa de Simeone livrou-se de uma derrota devido ao golo anulado a Taremi. A bola atingiu-o involuntariamente na mão. O regulamento é claro e está bem anulado.»

Mundo Deportivo:

«O Atlético de Madrid não pôde com o FC Porto na primeira jornada da fase de grupos da Champions League, num jogo em que nunca se sentiu à vontade, com pouca criatividade no meio e poucas oportunidades, frente aos portugueses, bem colocados em campo, intensos e que ficar perto do prémio após um clamoroso erro defensivo dos colchoneros. O VAR anulou o golo de Tameri, e isso vai dar que falar.»

Sport:

«Seja como for, ninguém duvidava que o Porto ia lutar. Sérgio Conceição há anos que demonstra na Europa que formou uma equipa de autor. Um bloco sólido ao qual custa horrores não cerrar os dentes e que é capaz de surpreender qualquer equipa, como a Juventus provou no ano passado. Um selo que lhe rendeu comparações com o próprio Atletico e que previa um duelo denso, de igualdade máxima. Os dois treinadores, ex-companheiros da Lazio, sabem que o menor erro pode ser fatal. No fim perdurou o 0-0 e a sensação de que o Atlético terá de melhorar muito para passar a fase de grupos.»