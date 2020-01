O Sporting deixou este sábado uma mensagem nas redes sociais de solidariedade para com os australianos, que enfrentam neste momento uma situação muito complicada por causa dos fogos florestais que lavram no sudeste do país.

«Os nossos pensamentos estão com todos os que na Austrália estão a enfrentar os fogos florestais», pode ler-se na mensagem dos leões, com uma imagem que diz: «Rezem pela Austrália».

Our thoughts are with everyone in Australia facing bushfires right now. 🇦🇺#PrayForAustralia 💚 pic.twitter.com/TXtSpEPb8J