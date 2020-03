Kinsey Wolanski é uma modelo e atriz de 23 anos, que costuma ganhar a vida a fazer ensaios fotográficas e cenas de apanhados para o youtube do namorado, o russo Vitaly, como aliás ela própria gosta de partilhar nas redes sociais. Há menos de um ano tornou-se conhecida em todo o mundo por ter invadido a final da Liga dos Campeões com apenas um body no corpo.

Ora esta modelo, que conta com mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram, está presa nas Bahamas: o que deve ser muito deprimente, de facto. Kinsey Wolanski estava de férias, quando foi apanhada pela crise provocada pelo coronavírus. Desde então foi obrigada a ficar nas paradisíacas ilhas caribenhas, sem voos para voltar a casa. Pelo que tem aproveitado para publicar fotos na praia muito atraentes.