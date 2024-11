Para se ser jogador de futebol profissional nem sempre é preciso ser bom de bola. Depois do cunhado de Paris Hilton no Lank Vilaverdense, agora o impensável aconteceu na Argentina. O streamer Iván Buhajeruk (Spreen), com 17 milhões de seguidores nas redes sociais, entre YouTube e Twitch, estreou-se no principal escalão do futebol argentino, esta segunda-feira.

O jovem foi titular no Deportivo Riestra, que recebeu o Vélez Sarsfield, em jogo da 22.ª jornada do campeonato. Esteve em campo durante apenas um minuto e, depois, foi substituído, sem que sequer tivesse tocado na bola. A iniciativa estará relacionada com uma campanha publicitária à marca de bebidas energéticas do youtuber.

Spreen, que nunca jogou futebol profissional, foi contratado há alguns meses, mas apenas na semana passada se juntou aos colegas nas instalações do clube, para começar a treinar.

O jovem ficou famoso durante a pandemia de covid-19, pelas transmissões que fazia a jogar Minecraft, Fortnite ou Call of Duty.

0 - En su debut en Deportivo Riestra, Spreen fue titular ante Vélez, estuvo un minuto en cancha y no tuvo acciones con el balón. Movida. pic.twitter.com/kQginlgt4C — OptaJavier (@OptaJavier) November 11, 2024

Refira-se que o Deportivo Riestra está tranquilo na metade superior da tabela, enquanto o Vélez é líder do campeonato.