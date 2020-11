Os atores de Hollywood Ryan Reynolds, que encarna a personagem principal no filme Deadpool, e Rob McElhenney, da série televisiva Nunca Chove em Filadélfia, são os novos donos eleitos do Wrexham, da quinta divisão inglesa.

Os atores contaram com a confiança da maioria dos eleitores e mostraram planos ambiciosos para o emblema do norte do País de Gales, que em 1977/78 chegou aos quartos de final da Taça de Inglaterra e conquistou o título do terceiro escalão inglês.

«Queremos estar no Racecourse Ground [estádio do clube] tanto quanto possível - o máximo de jogos que conseguirmos. Queremos beber uma cerveja com os adeptos. Até se vão fartar de nós! Queremos ser grandes embaixadores do clube, apresentar o clube ao mundo e ser uma força global», disse Reynolds citado pelo The Guardian.

Os dois atores também vão trazer as câmaras para o Wrexham e já trabalham num documentário sobre o clube.

«Estamos a documentar. Devíamos pensar no Wrexham da mesma forma que o Manchester United pensa no Manchester United. Envolver o clube na comunidade», revelou McElhenney.

«Não estamos a fazer isto para ganhar dinheiro. Temos empregos de sucesso, sentimos que podemos cultivar algo», acrescentou.

Recorde-se que este não é o primeiro investimento de Ryan Reynolds fora dos holofotes de Hollywood, uma vez que o ator está envolvido em negócios de telemóveis e produção de gin.