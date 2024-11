O sentido de humor dos italianos é notável e prémios como o 'Bidão de Ouro' ou o 'Tapir de Ouro' comprovam esta afirmação. Se em todos os países os melhores de cada desporto são homenageados com galardões, em Itália não se esquecem os piores.

O mais recente futebolista a receber um Tapir de Ouro (o tapir, também conhecido por anta, é um animal que habita regiões da América do Sul, Centro e da Ásia) é Mario Balotelli, conhecido não só pelas suas qualidades futebolísticas como também pelas infindáveis polémicas.

O prémio é entregue desde 1988 pelo programa humorístico Striscia la Notizia, do Canal 5, a personalidades que tenham sido alvo de humilhação ou sido derrotadas. Balotelli já recebeu... seis vezes o troféu.

À porta do centro de treinos do Génova, novo clube de Balotelli após alguns meses sem clube, o avançado recebeu a distinção com bom humor. E até comentou alegados desentendimentos com Patrick Vieira, seu antigo treinador que agora reencontra em Génova.

«Não é verdade que não me dei bem em Nice, apenas queria ir jogar para o Marselha. Tínhamos algumas diferenças em algumas ideias sobre futebol, mas a nível pessoal, sempre nos demos bem. Você deveria dar-lhe o Tapir de Ouro [risos]. Jogámos juntos no Inter e no City, ele é calmo, mas um pouco chato», assegurou Balotelli.