Em Wembley não houve direito a festa do golo, mas não pode dizer-se que não tenha havido um inglês a faturar nesta noite de futebol internacional.

O Chile conseguiu a primeira vitória na Copa América frente à Bolívia, por 1-0. O marcador do golo decisivo? Ben Brereton, jogador de 22 anos do Blackburn que nasceu em Inglaterra, mas que tem mãe (e nacionalidade) chilena.

Na verdade, Brereton até foi internacional inglês nas camadas jovens. Venceu por exemplo o Euro de sub-19 em 2017, torneio no qual apontou três golos em cinco jogos – a seleção dos «Três Leões» venceu Portugal na final.

Filho de mãe chilena, Brereton optou recentemente por jogar pela La Roja e está a fazer os primeiros jogos na Copa América: atuou 13 minutos frente à Argentina e esta noite foi titular ante a Bolívia. Só precisou de dez minutos para ser decisivo.

Com este resultado, refira-se, o Chile assume à condição a liderança do grupo A, com quatro pontos. A Bolívia tem zero.