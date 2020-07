Vinte elementos de dois clubes da Liga búlgara estão infetados com a covid-19 depois de um futebolista que testou positivo ter participado, devido a um erro de um laboratório, no jogo entre o Cherno More e o Tsarko Selo.

Em comunicado, o Cherno More indicou ter 16 casos positivos e informou ainda que o adversário regista quatro. Os casos positivos dividem-se entre o plantel, que conta com o português Jordão Cardoso, e a equipa técnica.

O jogador que jogou contagiado pertence ao Tsarko Selo e trata-se de Martin Kavdanski: o laboratório responsável pelas análises comunicou erradamente o resultado: era positivo e não negativo, como constava da ficha que foi enviada antes do encontro.