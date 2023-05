Muitos jogadores têm superstições. Há quem se benze antes de entrar em campo ou faça questão de colocar primeiro o pé direito, há quem cumpra uma determinada rotina no balneário e há, imagine-se (!), quem use as mesmas cuecas a época toda. É o caso de Ederson, guardião do Manchester City.



O internacional brasileiro confessou que essa superstição insólita nasceu quando ainda jogava no Benfica.



«Tenho a superstição de usar as mesmas cuecas em todos os jogos. É sempre a mesma! Se lavo? Lavo. Tenho de lavar, claro! Em minha casa até já sabem, deixam-nas guardadas num cantinho. São umas cuecas por temporada, por desgastam-se muito (risos). Tenho essa superstição, acho que é a única que tenho», começou por dizer, em entrevista à TNT Sports do Brasil.



«É assim desde que estava no Benfica. Tinha de usar sempre as mesmas cuecas. No meu primeiro ano no Benfica foi assim: quando jogava, usava. Nos últimos oito anos, ganhei sete títulos nacionais. Tem dado resultado», acrescentou ainda.