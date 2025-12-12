Lionel Messi está prestes a iniciar uma digressão pela Índia, país mais populoso do mundo, coroada com a grande inauguração de uma estátua gigante na cidade de Calcutá, no sábado. A estrutura fica junta a uma réplica do Big Ben e outra estátua de Diego Armando Maradona.

Se a estátua de Maradona tem dez metros de altura, a de Messi terá... 21(!). Já surgiram imagens nas redes sociais da sua aparência antes da inauguração, que terá a presença não só do astro futebolístico como também de dois amigos bem conhecidos - Rodrigo De Paul e Luis Suárez, colegas de equipa no Inter Miami.

Porém, a aparência da estátua e a falta de verossimilhança com o futebolista tem sido debatida nas redes sociais. Vários internautas dizem até, em tom de brincadeira, que a estátua é mais parecida com Cristiano Ronaldo do que Messi.

O vencedor do Mundial 2022 deve chegar à Índia nas próximas horas e participará em vários compromissos durante três dias de digressão. Entre eles, visitará estádios, terá uma reunião com a ministra-chefe Mamata Banerjee, ícones do desporto indianos e atores.