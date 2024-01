Lembra-se de Éder Luís? O avançado teve uma curta passagem pelo Benfica (marcou um golo em dez jogos) e fez parte da equipa encarnada que venceu a Liga e a Taça da Liga em sob comando de Jorge Jesus em 2009/10.



Mais de uma década depois, o brasileiro, de 38 anos, já se retirou e decidiu dedicar-se à agricultura. Sim, leu bem. Há muitos anos Éder Luís comprou uma fazenda em Triângulo Mineiro, no interior de Minas Gerais, e desde 2020 que se ocupa da lavoura.



«Hoje estou na agricultura, trabalho com lavoura. É de família, o meu pai é agricultor. E eu trabalho se tiver de conduzir um trator, conduzo, faço de tudo. Já tirei leite também, mas hoje já não tiro. Sei fazer as coisas da roça. Hoje esse é o meu trabalho», contou, ao Globo Esporte.



Com passagens por Atlético Mineiro, São Paulo, Vasco, Al-Nasr, Bragantino, Ceará, São Bento e Guarani, Éder Luís confessou que não sentiu dificuldades em deixar o futebol.



«O telemóvel quase não tem rede e enquanto estás a fazer as coisas, estás entretido. Até certo ponto é bom, porque ocupas a cabeça. Mas por outro lado, trabalhas muito. Jogar à bola é mais fácil», disse.



O brasileiro destacou Jorge Jesus como o melhor treinador com quem trabalhou. «O Jorge Jesus é diferenciado. A metodologia dele é interessante. Trabalhei só seis meses com ele, mas para mim foi o melhor treinador que tive, de longe. Houve um jogo em que goleámos, mas sofremos um golo. No dia seguinte, ele deu uma palestra e só falou do golo sofrido», atirou antes de falar sobre a passagem pelas águias.



«Cheguei ao Benfica depois de 30 dias de férias e a equipa já tinha feito metade da época. Comecei a melhorar fisicamente, mas o campeonato acabou. Foi desgastante e pedi para ir embora», lembrou.



Éder Luís foi emprestado ao Vasco da Gama, destacou-se e Jesus pediu-lhe para voltar, mas o atacante recusou. «Jesus ligou-me várias vezes para voltar. O Saviola ia sair e ele queria que eu voltasse para ocupar o lugar dele. Mas estava muito bem no Vasco, a minha família estava adaptada ao Rio de Janeiro e fiquei. Se tivesse chegado no início de época ao Benfica, talvez tivesse tido outra carreira na Europa», partilhou ainda.