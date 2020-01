No dia em que se cumpre o primeiro aniversário da morte de Emiliano Sala, o Nantes anunciou que vai homenagear o seu antigo jogador no duelo do próximo domingo frente ao Bordéus de Paulo Sousa.

O clube vai abdicar do seu tradicional equipamento amarelo e vai alinhar com uma camisola especial, azul e branca, no jogo de domingo frente ao Bordéus.

«Porque ele sonhava em vestir a camisola da seleção da Argentina, os jogadores do Nantes vão trocar a sua habitual camisola verde e amarela, por uma branca e azul celeste», explicou o clube.

O clube francês anunciou que a camisola estará disponível para venda no site oficial do clube francês e que todo o valor arrecadado será doado aos clubes de infância de Emiliano Sala: San Martín de Progreso e Projeto Crescer de San Francisco.