FURIOSO: Jesus passou por Bento no relvado e reagiu assim
Treinador não teve um gesto de solidariedade, como o resto da equipa. Bem pelo contrário
Treinador não teve um gesto de solidariedade, como o resto da equipa. Bem pelo contrário
As imagens não deixam dúvidas: Jorge Jesus estava furioso com Bento, depois do autogolo ridículo que impediu o Al Nassr de festejar o título de campeão frente ao rival Al Hilal. Por isso, e enquanto toda a gente no clube ia confortar o guarda-redes brasileiro, Jesus passou por Bento e fez um gesto de desagrado mesmo em frente ao jogador.
Depois, e enquanto caminhava pelo relvado furioso, o treinador ainda se virou novamente para trás a fazer mais gestor de revolta para com a atuação do guarda-redes.
