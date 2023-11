Apesar de ter atingido o topo, Erling Haaland não esquece as suas origens nem o clube onde começou a dar os primeiros passos no futebol.



Num gesto de gratidão para com o Bryne, modesto clube norueguês onde iniciou o percurso futebolístico, o avançado do Manchester City decidiu pagar do próprio bolso as viagens dos adeptos a Kristiansand (cerca de 13 mil euros) para que estes assistam ao duelo contra o Start, da primeira ronda do play-off de promoção ao escalão máximo do futebol do país - o Bryne não joga na Eliteserien desde 2006.



O diretor de marketing do Bryne salientou o gesto sem revelar quem fez a doação.

«Da parte do clube, é segredo. Não podemos dizer muito para além de considerarmos fantástico que a oportunidade de mandar o máximo de adeptos possível para Kristiansand. Os tempos estão difíceis financeiramente, o que torna mais difícil priorizar e ir a jogos como estes. Isto dará certamente a oportunidade de mais fãs viajarem», referiu Bjorn Hagerud Roken, à TV2.



Porém, o porta-voz do clube optou por uma postura diferente e agradeceu o gesto ao atacante de 23 anos.



«É bom que o Erling queira apoiar a viagem dos adeptos do Bryne, é algo que todos apreciamos. Contribui para a possibilidade de muitos adeptos, que inicialmente não viam isto como prioridade, tenham hipótese de ir apoiar a equipa», disse Ole Morten Hobberstad à TV2.



Craque dentro e fora dos relvados.