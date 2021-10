Radamel Falcao tronou-se num dos jogadores mais admirados da Colômbia, país onde nasceu e se fez ídolo graças aos êxitos que tem alcançado na carreira de futebolista.

Apesar de ter deixado o país com apenas 16 anos, para rumar aos argentinos do River Plate, os adeptos colombianos já por várias vezes mostraram o apreço pelo jogador, que iniciou a carreira na Europa ao serviço do FC Porto e que agora joga nos espanhóis do Rayo Vallecano.

Uma das últimas homenagens que lhe foram feitas foi partilhada pelo próprio nas redes sociais, com um agradecimento pelo mural que lhe dedicaram nas ruas de Bogotá.

«Partilharam comigo esta foto. Resta-me agradecer à pessoa ou pessoas eu o fizeram e também a quem cedeu a parede, e à que tirou a foto. Está pintado no Bairro Paraiso, cidade de Bolívar, em Bogotá. Obrigado e aproveito para enaltecer o seu talento», escreveu na legenda da fotografia.