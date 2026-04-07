Na chegada ao Santiago Bernabéu, um momento insólito galvanizou os adeptos do Real Madrid antes de um colossal embate com o Bayern Munique, na Liga dos Campeões.

Chovia bastante e o momento do clube nem sequer é positivo, mas um corajoso adepto do clube decidiu pôr um sorriso na cara dos seus congéneres de uma forma especial.

Apesar do forte dispositivo policial, o referido adepto correu todo nu durante alguns segundos diante do autocarro que levava a comitiva 'blanca'. Os polícias bem tentaram, mas não agarraram o homem que, apesar do piso molhado, manteve a estabilidade. Escondeu-se no meio de outros adeptos... e a risada foi geral.

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