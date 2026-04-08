Se pensa que já viu de tudo num estádio de futebol, pense novamente. Nos últimos instantes do jogo entre o Real Madrid e o Bayern Munique, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, um adepto aproveitou para cortar o cabelo. Leu bem, cortar o cabelo!

De acordo com o jornal Marca, tudo não passou de uma ação publicitária de um salão de cabeleireiro de Gibraltar, imagine-se. Se a moda pega…

