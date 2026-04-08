Internacional
Há 1h e 46min
INCRÍVEL: corta o cabelo (com bata e tudo!) na bancada do Bernabéu
Aconteceu nos minutos finais do Real Madrid-Bayern Munique para a Liga dos Campeões
Se pensa que já viu de tudo num estádio de futebol, pense novamente. Nos últimos instantes do jogo entre o Real Madrid e o Bayern Munique, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, um adepto aproveitou para cortar o cabelo. Leu bem, cortar o cabelo!
De acordo com o jornal Marca, tudo não passou de uma ação publicitária de um salão de cabeleireiro de Gibraltar, imagine-se. Se a moda pega…
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS