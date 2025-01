Emmanuel Petit, antigo jogador de Arsenal e Chelsea, protagonizou um momento embaraçoso em direto na televisão inglesa, mais concretamente na Sky Sports. O francês foi convidado pela estação para comentar o jogo entre Chelsea e Wolves, nesta segunda-feira.

Petit também teve a oportunidade de relembrar os seus tempos no rival londrino Arsenal, em conversa com Jamie Carragher, antigo futebolista do Liverpool e atual comentador. Durante esses momentos teve um engano embaraçoso.

Ao recordar Pat Rice, antigo jogador e treinador assistente do Arsenal, Emmanuel Petit desejou que este «descanse em paz», dando a entender que Rice tinha morrido. No entanto, isso não é verdade.

Instantes depois, a Sky Sports corrigiu a informação no programa através do apresentador David Jones. «Tenho boas notícias. Pat Rice manda cumprimentos. Na verdade, ele entre nós e bem vivo», afirmou Jones.

A correção provocou risos do colega de estúdio Jamie Carragher e um pedido de desculpas de Petit. «Peço desculpa! Desculpa, Pat. Estou confuso. Peço imensa desculpa, cometi um erro, desculpa», reforçou, embaraçado, o antigo médio.