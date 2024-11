O jogo entre o Ipswich Town e o Manchester United esteve no centro das atenções por ser o primeiro jogo de Ruben Amorim no comando dos red devils, mas também pelo facto de o VAR ter estado indisponível durante um curto período de tempo na primeira parte, neste domingo.

O árbitro Anthony Taylor juntou o capitão do United, Bruno Fernandes, e o seu homólogo do Ipswich, Sam Morsy, no centro do campo para explicar que a tecnologia não seria utilizada, depois de ter sido informado de que um alarme de incêndio tinha disparado no edifício onde está instalada a sala do VAR da Premier League.

Taylor não teve de enfrentar grandes dramas durante o tempo em que não foi assistido pelo VAR, mas o acontecimento não deixou de ser insólito. Na segunda parte, já havia a informação de que o VAR estava operacional.