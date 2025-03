Parece que, na República Dominicana, para se ser chamado à seleção de futebol já não é preciso jogar futebol, pelo menos desde o ano passado.

É o caso de Mariano Díaz que sem contrato desde que se desvinculou em junho do Sevilha, foi agora convocado pela seleção da América Central para os dois amigáveis com Porto Rico, algo que não acontecia há 12 anos, desde um particular com o Haiti.

O avançado de 31 anos, que ficou com a camisola 7 de Ronaldo no Real Madrid, nunca conseguiu dar cartas no clube merengue e foi emprestado à equipa andaluz, onde fez apenas 13 jogos sem ter marcado qualquer golo.

A República Dominicana vai enfrentar Porto Rico por duas vezes, o primeiro encontro é dia 22 de março e o segundo jogo vai decorrer dia 26 do mesmo mês.