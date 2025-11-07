INCRÍVEL: Fábio Coentrão interrompe reforma para jogar na Kings League
Internacional português foi anunciado pela equipa El Barrio
Fábio Coentrão está de volta, mas não aos relvados. Aos 37 anos, o antigo jogador de Benfica, Sporting e Real Madrid, entre outros, vai competir na Kings League espanhola ao serviço da equipa El Barrio, que é detida pelo músico Adri Contreras.
El jugador misterioso es... FÁBIO COENTRÃO 💣
⭐️ Será el jugador estrella de @elbarrioklk_ este domingo. pic.twitter.com/Av7ln5198l
— Kings League Spain (@KingsLeague) November 7, 2025
O português é o jogador mistério anunciado pelo El Barrio na quinta-feira, numa publicação em que revelava que iria contratar um antigo jogador do Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões e que não era careca. Bateu tudo certo.
Algo está tramando @elbarrioklk_ 🤫 pic.twitter.com/CHHTf6J7Ns— Kings League Spain (@KingsLeague) November 6, 2025
Em poucos dias, dois antigos laterais dos Merengues mudam-se para a Kings League espanhola, depois de Marcelo se ter juntado ao Skull FC.