Da quinta divisão inglesa chega uma das histórias mais dramáticas desta temporada. Com menos dois pontos do que o York City, o Rochdale precisava de vencer o duelo entre os dois primeiros classificados para conquistar o título e garantir a subida à League Two, no passado sábado.

Aos 90+5 minutos, Emmanuel Dieseruvwe desfez o nulo e foi a loucura no estádio. Os adeptos do Rochdale já comemoravam a subida de divisão e até invadiram no relvado para festejar. Pelo meio, um jogador do York ainda agrediu um adepto da equipa da casa com um soco na cara.

Ora, o jogo esteve parado durante alguns minutos e, quando retomou, Josh Stones, do York City, no último lance da partida, assinou o 1-1 já ao 13.º minuto de descontos, num lance de enorme confusão na área.

Com o empate, o York termina como campeão, com 108 pontos e a subida garantida. Já o Rochdale, ficou-se pelos 106 e vai decidir a promoção através dos play-offs, diante do vencedor do encontro entre Scunthorpe e Southend.