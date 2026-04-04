INCRÍVEL: neste café há fila para trocar camisolas italianas por canadianas
Iniciativa promovida pela federação de futebol do Canadá foi ousada... mas funcionou
Iniciativa promovida pela federação de futebol do Canadá foi ousada... mas funcionou
A seleção italiana continua a dar que falar. A desilusão causada pelo não apuramento para o Mundial 2026 tem afetado não só aqueles que residem em Itália, como também a diáspora. Talvez ainda mais a segunda.
No caso dos italianos emigrados no Canadá, um dos países coanfitriões do Mundial 2026, a frustração por não receber a 'Squadra Azzurra' é ainda maior. A federação de futebol do Canadá explorou com inteligência esse facto e promoveu uma iniciativa curiosa.
Através das redes sociais, lançaram um desafio: «Caros adeptos de futebol italianos, não esperem mais quatro anos. Troquem a vossa camisola pela do Canadá. Encontrem-nos no exterior do Café Diplomático amanhã, 4 de abril de 2026, entre as 10h00 e as 14h00».
A verdade é que a proposta, ainda que ousada, teve adesão. Neste sábado a mesma entidade partilhou vídeos que demonstram filas para entrar no café e o processo de troca.