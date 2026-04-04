A seleção italiana continua a dar que falar. A desilusão causada pelo não apuramento para o Mundial 2026 tem afetado não só aqueles que residem em Itália, como também a diáspora. Talvez ainda mais a segunda.

No caso dos italianos emigrados no Canadá, um dos países coanfitriões do Mundial 2026, a frustração por não receber a 'Squadra Azzurra' é ainda maior. A federação de futebol do Canadá explorou com inteligência esse facto e promoveu uma iniciativa curiosa.

Através das redes sociais, lançaram um desafio: «Caros adeptos de futebol italianos, não esperem mais quatro anos. Troquem a vossa camisola pela do Canadá. Encontrem-nos no exterior do Café Diplomático amanhã, 4 de abril de 2026, entre as 10h00 e as 14h00».

A verdade é que a proposta, ainda que ousada, teve adesão. Neste sábado a mesma entidade partilhou vídeos que demonstram filas para entrar no café e o processo de troca.