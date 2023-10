Gary Lineker foi um dos convidados especiais para a gala da Bola de Ouro 2023. O antigo avançado inglês entregou a Erling Haaland o troféu Gerd Muller, que distingue o melhor avançado da época.

Lineker, no entanto, foi apresentado na conta oficial da Bola de Ouro como ‘vencedor do troféu em 1986’. Ora, nesse ano, o troféu foi ganho por Igor Belanov, que era avançado do Dínamo de Kiev e da antiga União Soviética.

A conta oficial foi assinalada pela comunidade depois de ter cometido esse erro durante a cerimónia. Foi recordado o momento em que Lineker apresentou o programa ‘Match of the Day’, na televisão inglesa, em cuecas, depois de o Leicester ter sido campeão, em 2016.

Só que a legenda dizia: «Senhoras e senhores, @GaryLineker vencedor da Bola de Ouro de 1986!».

Depois de alertada para o erro, a plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, corrigiu a conta, dizendo: «o vencedor da Bola de Ouro em 1986 foi Igor Belanov, do Dínamo de Kiev. Gary Lineker ficou em segundo lugar».

Lineker reagiu a tudo isto com boa disposição: «eu aceito isso. Podem enviar-me o troféu, por favor?» - escreveu, acompanhando o comentário com um emoji de riso.

A Bola de Ouro de 1986 já tinha sido comentada por Gary Lineker, há anos.

Numa entrevista ao jornal francês L’Equipe, disse que «merecia ter ganho o troféu» nesse ano, até porque «na altura, só os jogadores europeus o podiam ganhar, o que impedia Diego Maradona de ser distinguido». «Mas o Belanov fez um grande jogo no Mundial e todos os jornalistas da Europa de leste votaram nele», acrescentou.

Em 1986, Gary Lineker foi o melhor marcador do Mundial do México, transferindo-se, depois, para o Barcelona.

I’ll take that. Could you send me the trophy please? 😂 https://t.co/yi21f9XD1Z